Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea primeste un ajutor nesperat pentru a fi realeasa primar, in conditiile in care pe partea dreapta au intrat deja in cursa Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, iar PNL si PMP vor veni, la randul lor, cu propuneri. Solutia ca dreapta sa invinga la Bucuresti: fie o coalitie, fie alegeri in doua…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- „Evident ca exista un conflict intern legat de aceste modificari. (...) Statutul partidului, sunt unul dintre cei care au contribuit la elaborarea lui, niciun moment nu s-a discutat despre a face un cadru special pentru susținerea unor candidați independenți care indeplinesc criteriile de intergritate…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in cadrul emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, ca ar susține ideea unui candidat unic al Opoziției pentru Primaria Capitalei, precizand ca aceasta este miza reala a procesului, transmite Mediafax.„E foarte clar ca Nicușor Dan e un om cu foarte bune șanse…

- Fostul presedinte USR Nicusor Dan vine astazi la Adevarul Live unde va vorbi despre candidatura sa la Primaria Capitalei si planul sau pentru a fi ales candidatul USR-PLUS pentru alegerile locale din Bucuresti.

- "Urmeaza alegeri la sefia organizatiei in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea noului statut si nu intentionam sa mai candidez.In plus, timpul nu imi permite sa fiu implicata suta la suta. Doresc sa dedic mai mult timp proiectelor pentru Bucuresti", a explicat Wring pentru Digi24. …