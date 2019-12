Nicusor Dan: Inlocuirea conductelor invechite ale retelei de termoficare va dura 100 de ani in ritmul in care se lucreaza acum

Stiri pe aceeasi tema

- Daca va continua in ritmul actual, inlocuirea conductelor invechite ale retelei de termoficare va dura o suta de ani, a declarat sambata deputatul de Bucuresti Nicusor Dan, care a pledat pentru o reparare mult mai rapida a sistemului de distributie. "Daca vor continua in ritmul in care au lucrat in…

- SELECȚIONER ROMANIA // Cum numirea lui Mirel Radoi la naționala mare e aproape rezolvata, miza alegerii unui nou antrenor s-a mutat acumin curtea naționalei U21. Adrian Mutu, 40 de ani, e varianta surpriza la care lucreaza FRF. Scaunul vacant al naționalei U21 naște diverse idei oficialilor de la FRF.…

- Nu trebuie sa ascundem faptul ca PNDL a reprezentat pentru localitatile din Romania, inclusiv si pentru cele din Dambovita , sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din țara sa fie asigurat un set minim de servicii…

- Nu trebuie sa ascundem faptul ca PNDL a reprezentat pentru localitatile din Romania, inclusiv si pentru cele din Dambovita , sursa principala de finantare pentru infrastructura locala si are la baza principiul conform caruia in fiecare localitate din țara sa fie asigurat un set minim de servicii…

- "Am reusit sa aducem si Primaria Blaj la nivelul european pe care ni-l dorim pentru orasul nostru, un obiectiv firesc de altfel pentru aceasta comunitate. Au fost lucrari ample pentru ca, practic, a fost o reabilitare completa a interiorului cladirii. Pe de o parte este vorba de imaginea orasului,…

- Dispensarul uman, scolile si drumurile sunt principalele obiective de care autoritatile publice din Stolnici conduse de primarul Sevastian Pupaza-Rosu s-au ocupat cu precadere la cest inceput de toamna. Pentru a incepe anul scolar in conditii bune, au fost realizate doua ucrari in vederea creșterii…

- Colterm continua probele la rece pentru testarea sistemului de transport a agentului termic, in vederea furnizarii de caldura in sezonul de iarna. Cetatenii sunt rugati sa verifice starea instalatiilor termice. In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2019-2020, COLTERM S.A. anunta ca, incepand…

- Ziarul Unirea FOTO: Lucrari de asfaltare pe strada Petrești, din cartierul albaiulian Barabanț, dupa inlocuirea rețelei de canalizare Lucrari de asfaltare pe strada Petrești, din cartierul albaiulian Barabanț, dupa inlocuirea rețelei de canalizare Dupa inlocuirea rețelei de canalizare pe str. Petrești…