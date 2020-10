Nicușor Dan face test pentru coronavirus Nicusor Dan, primarul general ales al Capitalei, a anunțat ca va face un test pentru a afla daca este infectat sau nu cu noul coronavirus. Noul primar al Capitalei a menționat intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene ca „in cursul zilei de azi ma testez”. Anunțul lui Nicușor Dan vine dupa ce, cu doar cateva ore mai devreme, premierul Ludovic Orban a solicitat testarea pentru coronavirus. Orban va face testul dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

