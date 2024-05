Magazinele care nu mai au nici case de marcat, după eliminarea casierilor. Pui produsele în geantă și pleci direct O aplicație creata de o companie din Germania iși propune sa revoluționeze felul in care ne facem cumparaturile. Clienții merg pur și simplu in magazin, iau produsele de pe raft și pleaca acasa. Banii sunt retrași automat din cont. Jurnalista postului de televiziune RTL a testat sistemul implementat intr-un supermarket din Dusseldorf. A avut nevoie […] The post Magazinele care nu mai au nici case de marcat, dupa eliminarea casierilor. Pui produsele in geanta și pleci direct appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

