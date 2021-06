Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a anunțat ca toti cei care se vaccineaza de 1 Iunie la centrul drive-thru din Piata Constitutiei vor primi bilete gratuite la teatrele si muzeele din Bucuresti. Biletele vor fi valabile pana la finalul anului. ”Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, joi, ca a depus o plangere penala la DNA pentru un prejudiciu de cateva milioane de euro adus municipalitații in mandatul Gabrielei Firea. “Am depus ieri la DNA o plangere referitoare la un prejudiciu important, estimat a fi de ordinul catorva milioane de…

- Scandalul politic dintre USR PLUS București, care a picat bugetul primariei Capitalei, a ajuns la faza pe bancuri. Dragoș Pislaru, europarlamentar USR PLUS, susține ca tot circul politic la care asistam, in timp ce așteptam investițiile promise in București, a fost generat de primarul general Nicușor…

- Claudiu Nasui, ministru al Economiei și copreședinte USR PLUS București, recunoaște ca i-a pus pe consilierii partidului sa pice bugetul Primariei Capitalei pentru ca viceprimarul Horia Tomescu nu are drept total asupra spitalelor bucureștene. Miza USR PLUS este bugetul alocat spitalelor bucureștene…

- Roxana Wring, fostul lider al USR București, critica, intr-o postare pe rețelele de socializare, atitudinea colegilor din USR PLUS, care au trantit azi bugetul Capitalei, suparați pe Nicușor Dan ca nu vrea sa ii dea viceprimarului lor toate drepturile de semnatura pe spitalele Capitalei. ”Sunt absolut…

- PNL și primarul general Nicușor Dan nu vor sa cedeze la șantajul USR-PLUS București, reprezentat de liderii Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, care vor ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, sa aiba puteri depline asupra spitalelor Capitalei. Practic, bugetul Capitalei este in aer, pentru ca pe banii de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, luni, ca a intrat in izolare, dupa ce fiica sa s-a infectat cu Covid-19. “Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare…

- Medicul Alexandru Rafila susține ca nenorocirile care se produc in spitalele din Romania sunt cauzate de lipsa organizarii și a responsabilitații. Declarația a fost facuta la puțin timp dupa ce trei pacienți au murit in spitalul Victor Babeș din București. Alexandru Rafila acuza lipsa de organizare…