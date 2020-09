Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan s-a prezentat, azi, la ora 9.00, la secția de votare de la Școala Gimnaziala 279, din Sectorul 6, pentru a-și exprima dreptul la vot. Candidatul alianței dreptei a mers la secția de votare impreuna cu soția și cu fetița sa și cu Ciprian Ciucu, candidatul dreptei la Primaria Sectorului 6. …

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a calificat joi drept "fireasca" discutia pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, aratand ca seful statului este preocupat de situatia in care se afla Bucurestiul. "Am fost la Palatul Cotroceni. Comunicatul pe care…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, la evenimentul lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu (USR) la Primaria Sectorului 2, ca acesta cunoaste problemele cetatenilor din Sectorul 2 si este o solutie excelenta pentru primarie.„PNL sprijina candidatura lui Radu Mihaiu pentru Primaria Sectorului…

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori au…