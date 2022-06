Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. „Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, din…

- Duminica, 26 iunie, in jurul orei 16.30, scafandrii au gasit trupurile celor doua persoane disparute, un barbat si o femeie, in apele raului Timis, in apropierea locului in care au intrat in apa. Medicii aflati la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viata celor doi, fiind declarati…

- Mancuș Ludmila, subofițer superior al Detașamentului nr.1 intervenție acțiuni speciale, din cadrul BPDS „Fulger” s-a stins din viața. Aceasta se afla in concediul de ingrijire al copilului și a decedat intr-un grav accident rutier produs in Germania, la doar 35 de ani.

- Conform situatiei centralizate de catre ISJ Timiș pe baza informatiilor furnizate de unitațile de invațamant, 4958 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost inscrisi in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationala. Examenul incepe marți, 14 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana.…

- Joe Garcia, soțul Irmei Garcia, unul dintre cei doi profesori uciși in masacrul de la școala elementara Robb din Uvalde, Texas, SUA, a murit joi in urma unui atac de cord, a anunțat nepotul sau, John Martinez, informeaza The New York Times . In varsta de 50 de ani, Joe Garcia, vizitase mormantul soției…

- O crima sangeroasa a avut loc recent la Iași, iar, in urma acesteia, un individ va fi nevoit sa dea explicații in instanța. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iași l-au trimis ieri in judecata pe Ioan Zaharia, sub acuzația de omor. Anchetatorii spun ca ieșeanul ar fi incercat…

- Un barbat a murit, iar trei persoane, intre care doi copii, au fost raniți, miercuri, pe DN 21A, in zona Tandarei-Baraganu, dupa ce o mașina a parasit drumul aparent fara motiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Forte tineri, naivi, nepregatiți și fara experiența militara, așa suna descrierea militarilor trimiși de Putin pe frontul din Ucraina. Fostul ministru rus de Externe, Andrei Kozirev, susține ca banii alocați pentru modernizarea forțelor armate ruse „au fost furați și investiți in iahturi de lux”, potrivit…