Nicu Covaci despre perioadele în care nu câștigă din muzică: ”Am marea lângă casă. Pescuiesc, am ce mânca” Legendarul muzician Nicu Covaci recunoaște ca efortul de a duce mai departe simbolul muzicii romanești, formația Phoenix, este unul colosal și nu mereu reușește sa se intrețina din muzica. Ajuns la 76 de ani, artistul nu ascunde faptul ca, deși mulți il invidiaza pentru faptul ca locuiește de 30 de ani in Spania, au fost momente in care a trebuit sa accepte slujbe pentru a se intreține. Eforturi extraordinare a facut și in momentele cand a trebuit sa finanțeze formația sa, reperul muzicii romanești care anul acesta a implinit 6 decenii. Nicu Covaci despre perioadele in care nu caștiga din muzica!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

