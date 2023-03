Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt - FCU Craiova 1-0 și FCSB - Sepsi 1-0, in etapa #30 din Superliga. Gica Popescu ii critica pe olteni și covasneni. Ultimul loc de play-off se decide joi, de la ora 21:00, cand la Sf. Gheorghe se intalnesc Sepsi și FCU Craiova. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- U Craiova 1948 și Sepsi Sfantu Gheorghe lupta de la distanța pentru ultimul loc in play-off-ul SuperLigii. Oltenii pot obține calificarea matematica inca de astazi, deși cele doua formații se vor intalni saptamana viitoare la rejucarea partidei intrerupte in etapa a 23-a. Meciul este transmis LiveBlog…

- Joi a venit decizia Comisiei de Recurs in scandalul de xenofobie de la meciul Sepsi – FCU Craiova. Partida se va rejuca. Dupa ce la Comisia de Disciplina s-a decis victoria lui Sepsi cu 3-0, Comisia de Recurs a hotarat azi ca meciul sa se rejoace din minutul 1, pe 15 sau 16 martie, data […] Articolul…

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, și Nicolae Dica, antrenorul lui CS Mioveni, spun ca Vlad Achim (33 de ani) este fotbalistul indispensabil pentru jocul lui FCU Craiova. FCU Craiova spera in continuare la play-off. Oltenii așteapta joi un verdict in disputa cu Sepsi, dar au șanse matematice…

- FCU Craiova a caștigat cu FC Botoșani, 1-0, in etapa 29 din Superliga. Oltenii s-au apropiat la un punct de locul 6, ocupat de Sepsi. Covasnenii au 41 de puncte, 3 dintre ele obținute la „masa verde” chiar in fața lui FCU, dupa scandarile xenofobe ale fanilor olteni din meciul direct. Marți va veni…

- FCU Craiova a caștigat meciul cu FC Voluntari, 2-1, și a bifat trei victorii la rand in Liga 1, dupa scandalul xenofobic de la meciul Sepsi. Oltenii au pierdut acel duel la „masa verde”, scor 0-3, dar jucatorii lui Nicolo Napoli au mers ceas ulterior: 5-0 cu U Cluj, 2-1 in Giulești, 2-1 cu Voluntari…

- FCU Craiova și-a adjudecat victoria cu FC Voluntari, dar nu fara emoții. La finalul intalnirii de luni seara, din Banie, antrenorul care a repus echipa lui Mititelu pe picioare, Nicolo Napoli, a inceput sa se gandeasca tot mai serios la play-off. Oltenii sunt neinvinși in 2023, ocupa locul 7 și se afla…

- FCU Craiova și-a luat in serios rolul de „nașa“ a Rapidului, reușind un nou succes in fața giuleștenilor, cu 2-1, chiar in Capitala. Meciul a contat pentru etapa 25 din Superliga și a fost decis de golurile marcate de Bauza și Bahassa, pentru invingatori, respectiv Paul Iacob, pentru invinși. In urma…