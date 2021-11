Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guța este fiica manelistului Nicolae Guța, despre care multa lume nu a mai auzit in ultima perioada. Femeia a disparut din fața publicului, dupa scandalul dintre ea și tatal sau, atunci cand acest a “alungat-o” din viața sa pentru ca a ieșit dintr-o casnicie toxica. Timpul a trecut și iata…

- Dani Oțil locuiește intr-o vila superba la Corbeanca. In urma cu o luna, prezentatorul de televiziune și-a deschis porțile casei și a aratat pentru prima data cum arata interiorul ei. Acesta este pasionat de arhitectura și și-a dorit foarte mult sa aiba o casa conceputa dupa ideile sale. Așadar, și-a...…

- Monumentele care amintesc de istoria Uzinelor de fier din Calan s-au ruinat, la un secol și jumatate de la inființarea acestora. Primul furnal al Uzinei de Fier a fost construit in anul 1869 și pus in funcțiune in 1871. Acesta este unul dintre cele mai vechi de pe teritoriul actual al Romaniei. Ce a…

- Imagini extrem de dureroase au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro. Sicriul cu trupul fara viața al lui Petrica Cercel a ajuns la cimitirul Ghencea, acolo unde manelistul iși va dormi somnul de veci. Familia și prietenii urla de durere langa trupul fara viața al cantarețului, care a plecat mult…

- Narcisa Balaban, ghinion dupa ghinion. Fosta iubita a lui Nicolae Guța, cu care celebrul manelist a avut o relație cat se poate de tumultuoasa, a luat o decizie la care niemni nu s-ar fi așteptat. Bruneta a cerut și ulterior a obținut ordin de protecție impotriva propriului ei fiu. Iata ce a determinat-o…

- Sambata se implinesc 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie. Atentatele care au schimbat lumea s-au soldat cu aproape 3.000 de morți și au determinat Statele Unite ale Americii sa se angajeze intr-un lung razboi in Afganistan pentru a-i alunga de la putere pe talibani care, la acel moment,…

- Echipa naționala a Romaniei a invins modesta Liechtenstein in runda 5 a preliminariilor pentru Cupa Mondiala, scor 2-0, și a urcat pe locul 3 in grupa J. In timpul partidei, Ianis Hagi a facut un tanar suporter fericit, dupa ce i-a daruit tricoul sau de joc. Cronica meciului Romania - Liechtenstein,…