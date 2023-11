Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a deschis un dosar, dupa ce parinții unor fetițe gemene au depus o plangere pentru ca una dintre fetițele lor a fost lasata sa zaca pe podea timp de 2 ore de catre educatoare. Parinții au dus-o pe micuța la spital, acolo unde s-a constatat ca avea insuficiența respiratorie, iar cand…

- Personalul unei gradinițe din Sectorul 6 a ignorat timp de ore bune o fetița de doi ani și jumatate care a stat intinsa pe jos, avand insufieciența respiratorie. Mama micuței a observat ca are probleme de sanatate in momentul in care a venit sa o ia acasa la sfarșitul pogramului, insa a ajuns cu ea…

- Tzanca Uraganu a avut parte de un moment special pentru familia lui. Manelistul a pierdut avionul inspre București, iar astfel a ajuns la moaștele Sfintei Parascheva, locul unde s-a rugat, alaturi de Alina Marymar, sa devina parinți. In urma cu un an, dorința celor doi cea mai mare a fost sa aiba o…

- Parti dintr-un cadavru uman in stare avansata de putrefactie au fost gasite miercuri seara, 16 august, in raul Mures, in judetul Arad. Cadavrul ar putea fi al fetitei de 7 ani, care pe 30 aprilie s-a inecat impreuna cu alti doi adulti si doi copii. ”La data de 16 august a.c., in jurul orei 18.43, politistii…

- Un accident a avut loc la UTA, unde o femeie a ajuns sub roțile tramvaiului. Femeia in varsta de 53 de ani a incercat sa coboare caruciorul in care se afla fetița ei in varsta de 12 ani, cu un handicap sever. Vatmanul ar fi inchis ușile, prinzand caruciorul intre uși. Femeia, disperata a strigat […]…

- Un barbat din localitatea Podu Turcului, din județul Bacau, a fost reținut dupa ce și-a batut concubina și i-a rapit fetița in varsta de un an și jumatate. Potrivit Politiei Romane, politistii Sectiei 4 Politie Podu Turcului au fost sesizati, miercuri, prin 112, despre faptul ca un barbat de 45 de ani,…

- Ilie Nastase are cinci copii din relațiile anterioare, iar acum se bucura și de statutul de bunic. Fiul Ioanei Simion are o fetița de 4 ani, iar jucatorul de tenis a cunoscut-o abia in acest an.Dupa divorțul de Brigitte, Ilie Nastase și-a gasit fericirea in brațele Ioanei Simion, iar de cațiva ani formeaza…

- Trupul unei fete a fost descoperit in Parcul Tosca din Mangalia. La fata locului au venit politistii si jandarmii, conform informatiilor initiale. Cadavrul prezenta urme de violența, echipajul medical declarand, ulterior, decesul. Trupul fetitei a fost transportat la IML. Ar fi fost gasita sub o…