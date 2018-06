Stiri pe aceeasi tema

- Situația precara a clubului ACS Poli, retrogradata și cu datorii, l-a determinat pe primarul Nicolae Robu sa lanseze un sondaj despre o eventuala fuziune cu gruparea susținuta de druckeri, ASU Politehnica. Exista insa doar doua variante de raspuns, induse, fapt care a declanșat ”furtuna” pe pagina de…

- Departamentul american al Justitiei si Politia federala (FBI) efectueaza o ancheta asupra societatii britanice Cambridge Analytica (CA), aflata in centrul unui scandal legat de datele utilizatorilor Facebook, a informat marti cotidianul New York...

- Facebook a suspendat aproximativ 200 de aplicații, ca pas in ancheta privind modul in care companiile au folosit date personale colectate de pe rețeaua sociala. Inițial, angajații companiei au evaluat mii de aplicații pentru a vedea daca acestea au folosit date personale in mod abuziv.

- Anca Mureșan, medic primar chirurgie generala la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Octavian Fodor, și-a postat pe Facebook fluturașul de salariu pe luna martie. „Nu putem fi ipocriți și sa nu recunoaștem maririle acordate”, a susținut clujeanca. „Așa cum am spus,…

- A venit la București din Targoviște ca sa dea la Politehnica. A stat in camin pe timpul facultații și apoi a devenit corporatist. Dupa șapte ani de office, timp in care tragea de colegi sa iasa in oraș, a renunțat la job și a devenit ceea ce fusese, de fapt, dintodeauna: sufletul petrecerii! Mii de…

- Multi romani s-au trezit luna aceasta, cand au primit informarile de la fondurile private de pensii, ca a scazut contributia platita de ei in ianuarie 2018, fata de cea din decembrie 2017, in ciuda asigurarilor date de guvernanti ca modificarea procentului contributiei nu va diminua valoarea nominala…