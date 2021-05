Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Timisoara Nicolae Robu a solicitat public Directiei Nationale Anticoruptie sa il ancheteze pe actualul edil, Dominic Fritz, pentru ca a creat un prejudiciu de peste 20 milioane de lei, dupa ce societatea de termoficare Colterm a fost amendata de Administratia Fondului…

- Colterm, compania de termoficare a Timisoarei, a fost penalizata de Administratia Fondului pentru Mediu cu o amenda de peste 21 de milioane de euro (106 milioane de lei) pentru ca nu a achizitionat certificatele verzi cerute de lege.

- Societatea de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm , a fost sancționata de catre Administrația Fondului pentru Mediu cu 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane de euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, care sunt obligatorii pentru ca este un mare poluator.…

- La sfarsitul lunii aprilie, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, nu a cumparat decat 70.000 din cele 270.000 de certificate aferente emisiilor de CO2. Marti, Administratia Fondului de Mediu a amendat Colterm cu aproximativ 21 de milioane de euro, bani pe care compania de termoficare din Timisoara…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis acuza actuala conducere a Primariei Timișoarei, dar și fosta, pentru situația in care a ajuns societatea de termoficare Colterm! Compania din subordinea Consiliului Local, care asigura caldura și apa calda pentru zeci de mii de timișoreni a a fost amendata de Administrarea…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Consilierul local PSD Radu Toanca a dezvaluit ca, desi cu un pas mai aproape de a intra in insolventa, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, a cumparat, chiar in luna ianuarie, pentru fostul director Bogdan Nanu, o masina de 20.000 de euro. ”As dori sa ne prezinte in scris pana la urmatorul…