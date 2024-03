Stiri pe aceeasi tema

- Programul “Casa Verde Fotovoltaice” are alocat un buget record de 2 miliarde de lei pentru acest an și, data fiind cererea impresionanta in continua creștere pentru autovehicule electrice, bugetul programului Rabla Plus va fi majorat la 1 miliard de lei, a anunțat Administratia Fondului pentru Mediu,…

- Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), astfel ca pentru inscrierile din acest an a fost alocat un buget record in valoare de doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat al AFM. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul…

- Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), astfel ca pentru inscrierile din acest an a fost alocat un buget record in valoare de doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat al AFM. Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul…

- Mircea Fechet a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Constanta, daca poate anunta cand incepe programul Rabla. “Programul Rabla, daca va referiti la Rabla Clasic si la Rabla Plus, ambele programe sunt in consultare publica. Ghidurile sunt publicate de vinerea trecuta,…

- Buget de aproape 27 de milioane de lei in acest an la Tritenii de Jos. O buna parte din bani merg spre proiectele de investiții. La finele saptamanii trecute consilierii locali au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an in suma de aproximativ 27 milioane de lei. Din aceasta suma 8,8…

- ”Cu mare bucurie va informez ca astazi am aprobat in cadrul sedintei Comitetului de Avizare primii 9.566 de beneficiari – persoane fizice ai Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023. Acestia au primit aprobarea de a incepe instalarea panourilor fotovoltaice in ordinea inscrierii in program, contribuind…

- Bugetul destinat Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice a fost rezervat integral, in primele 6 minute de la deschiderea sesiunii de inscriere, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit Agerpres. Scopul programului…

- ”Astazi, 11 decembrie 2023, ora 10:00, a demarat sesiunea de inscriere in cadrul Programuluiprivind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. Bugetul destinat acestei sesiuni a fost rezervat integral, in primele 6 minute de la deschidere”, arata AFM.…