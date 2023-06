Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Pe rețelele personale de socializare, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj tranșant! Vedeta a izbucnit, dupa ce Dana Roba a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei și se afla in stare grava la ATI. Iata ce a postat aceasta pe pagina sa de Instagram!

- Fosta iubita a cantarețului de manele Nicolae Guța, Dana Roba, a fost dusa in stare grava in spital, dupa ce ar fi fost lovita cu... The post Dana Roba, fosta iubita a manelistului Guța, lovita cu ciocanul de actualul soț. Timișoreanca este in stare grava appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Una dintre cele mai cunoscute dansatoare din Romania, Oana Daniela Ionița, și-a anunțat decizia de a divorța de Florin Budnaru pe rețelele sociale. Cunoscuta pentru aparițiile sale TV, in emisiuni precum Cronica Carcotașilor și Dansez pentru tine , Oana este o figura indragita de public pentru talentul…

- Brigitte Pastrama anunța in urma cu cateva luni, ca a luat o decizie importanta pentru familia ei. Fosta soție a lui Ilie Nastase și-a cumparat o locuința in Dubai, iar de patru luni a parasit Romania. Din pacate, bruneta nu s-a mutat inca in noua casa, pentru ca nu este legata la utilitați. Mai mult,…

- Artiștii din Romania au fani care ii apreciaza și fac gesturi frumoase, insa oamenii care il apreciaza pe Puya, sunt cu siguranța, printre cei mai creativi. Un grup de fani s-au strans in fața casei lui și i-au cantat, iar concurentul de la America Express s-a emoționat. Iata cum a reacționat.

- Fosta iubita a lui Cosmin Achim a rupt tacerea și a vorbit despre problemele fotbalistului. A dezvaluit ca fostului jucator de la FC Voluntari și Petrolul ii placeau jocurile de noroc și ca mergea des la cazinou, dar cand s-a ajuns la subiectul pariurilor de la meciurilor de fotbal a evitat sa se pronunțe.…