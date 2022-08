Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, antrenorul echipei FCSB, a declarat ca returul cu Dunajska Streda din turul trei preliminar al Conference League este foarte important, el afirmand ca banii din Europa asigura bugetul pe un an de zile.

- Hristo Radunovic s-a accidentat in meciul tur al FCSB cu Dunajska Streda, in vreme ce puștiul Octavian Popescu a acuzat probleme medicale dupa jocul cu CS Mioveni, insa amandoi au fost recuperați de staff-ul medical și vor fi titulari joi seara Ziua și veștile bune pentru FCSB in tentativa de a se califica…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fost mare fotbalist la naționala Romaniei, nu crede ca Nicolae Dica ar trebuie sa ii titularizeze pe David Miculescu și Bogdan Rusu in meciul de miercuri seara cu Dunajska Steda. Dunajska Streda - FCSB, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa…

- Nicolae Dica (42 de ani) a condus marți seara antrenamentul oficial inaintea manșei tur cu Dunajska Streda. La ședința au participat și ultimele doua transferuri, David Miculescu (21 de ani) și Bogdan Rusu (32 de ani). Dunajska Streda - FCSB, prima manșa din turul III preliminar Conference League,…

- FCSB va avea o misiune foarte grea in turul 3 preliminar din Conference League. Echipa lui Nicolae Dica va infrunta Dunajska Streda, o echipa care, la fel ca Sepsi Sfantu Gheorghe, primește finanțare de la guvernul condus de Viktor Orban. Gigi Becali a facut doua transferuri cu 48 de ore inaintea meciului…

- Noul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica, a declarat, dupa calificarea in turul trei preliminar al Conference League, ca are nevoie de intariri pentru meciurile care urmeaza. ”Intr-adevar, am imbatranit cinci ani in seara aceasta, dar important e ca ne-am calificat. Intotdeauna am emoții, dar sunt pozitive…

- Revenit cu un succes spectaculos pe banca FCSB, Nicolae Dica pare sa fi resuscitat echipa lui Gigi Becali, patronul care a fost foarte mulțumit de rezultatul cu Saburtalo, 4-2 pe Național Arena. FCSB o va intalni in turul 3 preliminar din Conference League pe DAC Dunajska Streda, locul 4 in ultimul…

- FCSB a caștigat manșa decisiva cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 in tur), și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League! Florin Raducioiu (52 de ani) a vorbit la superlativ despre modul in care Nicolae Dica (42 de ani) a abordat partida. Florin Raducioiu a remarcat schimbare de atitudine adusa…