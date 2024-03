Daca sambata, in fata Stelei, Zalaul a fost la un pas sa obtina chiar o victorie de doua puncte, marti seara, in duelul cu Arcada Galati, SCM-ul a contat in putine momente, cedand cu 0 – 3 in fata campioanei Romaniei. Formatia de la malul Dunarii a controlat jocul inca din startul partidei, iar la 4 – 9, antrenorul Zalaului, Rainer Vassiljev, a solicitat primul time-out. La 17 – 12 in favoarea oaspetilor, Zalaul a dat semne de revenire si parea ca va relansa setul. S-a facut 16 – 17,… Articolul SCM Zalau pierde in fata campioanei si tremura pentru calificarea in play-off apare prima data in Magazin…