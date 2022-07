Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali susține ca a renunțat la Alexandru Ișfan, fotbalistul de la FC Argeș pe care vrea sa i-l lase Universitații Craiova. Atacantul de 22 de ani ar dori oricum sa mearga in Banie, iar FCSB e foarte aproape sa-l transfere pentru același post pe David Miculescu. FCSB și Universitatea Craiova au…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- FCSB se va desparți de Florin Tanase, care va ajunge in China pentru 3 milioane de euro, iar Gigi Becali cauta un inlocuitor. Pe lista lui Gigi Becali este Alexandru Ișfan (22 de ani), de la FC Argeș, dar patronul FCSB declara ca este fanul lui David Miculescu, extrema de 21 de ani UTA. Becali l-a…

- Fermierii din judetul Olt au incheiat campania de recoltare a cerealelor si au raportat o productie medie la grau de 4,5 tone pe hectar, mai scazuta cu peste o tona la hectar fata de anul precedent, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie. „S-a incheiat recoltarea…

- Toni Petrea a plecat de la FCSB, dupa 0-2 cu Rapid. Nicolae Dica (42 de ani) ar putea fi noul antrenor al roș-albaștrilor. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca i-a acceptat demisia lui Toni Petrea, dupa un start slab de sezon. Omul de afaceri a spus ca inca nu are un inlocuitor pregatit și ca…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul din prima manșa a celui de-a doilea tur preliminar al Europa Conference League, cu Olimpija Ljubljana. „Incepem aceasta competitie impotriva unei echipe din Slovenia si ne dorim cu totii sa facem un meci bun din toate punctele…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Tot in prima etapa CS Universitatea Craiova va evolua cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Ambele echipe sunt…

- Cum asigurarea forței de munca este o problema pentru toata lumea in Romania, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura de la Maracineni (județul Argeș) a gasit o soluție salvatoare pentru recolta de capșuni din acest an: Culegi singur, platești mai puțin, acesta este sloganul sub care…