- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marti afirmațiilor europarlamentarului PSD Mihai Tudose, privind capacitatea sa politica, și a menționat ca se bucura ca i s-a spus ca nu este din filmul acesta pentru ca el vrea „sa faca parte dintr-un serial pe termen mediu”.

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose spune ca șeful PNL Nicolae Ciuca nu are ce cauta in politica, pentru ca nu este facut pentru acest domeniu.Mai mult, eurodeputatul social-democrat crede ca Nicolae Ciuca nu va ajunge sa candideze la alegerile prezidențiale din acest an. "Nu-i din filmul asta.…

- Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier al Romaniei, este de parere ca actualul lider al PNL, Nicolae Ciuca, nu e potrivit pentru lumea politica și nu il vede candidat la prezidențiale, fiind in pericol sa piarda și șefia partidului dupa alegerile din 9 iunie. „Dansul nu-i pentru chestia asta.…

