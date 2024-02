Prezent la o intalnire cu liberalii de la organizația PNL Olt, președintele partidului, Nicolae Ciuca, le-a transmis acestora sa comunice cu oamenii prin toate mijloacele avute la indemana, pornind de la rețelele sociale și pana la mersul din casa in casa. Cetatenii trebuie sa afle despre lucrurile pe care partidul le-a facut de cand este la guvernare in coalitia cu PSD, „sa vada romanii de la noi onestitatea si sinceritatea pentru tot si in acelasi timp asumarea, responsabilitatea pentru ce am facut bine sau nu am facut bine”. Nu in ultimul rand, Ciuca a ținut sa precizeze ca „PNL nu este un…