Nicolae Ciucă îi asigură pe români că NU există pericolul să rămânem fără ulei comestibil Prim-Ministrul Nicolae Ciuca a dat asigurari romanilor ca nu exista niciun fel de pericol ca tara noastra sa nu poata asigura uleiul necesar pentru consum. Seful Executivului a adaugat ca exista cantitatea necesara de floarea soarelui pana la finalul recoltei si anume in luna august, iar materia prima pentru producerea uleiului este asigurata pana la sfarsitul anului. „In acest moment am discutat si cu fermierii saptamana trecuta, si cu procesatorii. Chiar aici in fabrica am discutat si in acest moment exista cantitatea de floarea soarelui necesara pana la sfarsitul recoltei, adica pana in august,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

