- Croatia will join the EU’s passport-free Schengen area in January after EU home affairs ministers approved their application on Thursday but again blocked applications by Bulgaria and Romania, according to Euractiv. Austria blocked both Bulgaria and Romania’s applications while the Netherlands opposed…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca, prin decizia de joi, au fost „calcate in picioare” principiile care definesc Spatiul Schengen. „Simtim ca Rusia este pe cale sa se mai bucure o data de inca o nedreptate care i se face Romaniei”, a aratat el, dupa Consiliul JAI, in care Austria a votat…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa votul din Consiliul JAI referitor la aderarea Romaniei la Schengen, ca le multumeste tuturor celor care au sustinut demersul, dar si-a exprimat dezamagirea fata de lipsa consensului. „Nu intelegem pozitia inflexibila aratata de Austria”, a afirmat premierul.…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- Romania, care așteapta intrarea in Schengen de 11 ani, nu intra in spațiul european de libera circulație nici de aceasta data. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a declarat joi, inaintea inceperii ședinței Consiliului JAI privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca Austria iși menține in continuare opoziția, dar ca exista mai multe variante de compromis. Potrivit lui Negrescu, o varianta este sa existe un vot pentru…

- Eurodeputații au dat, joi, un vot favorabil pentru aderarea Croației la spațiul Schengen, transmite Reuters. Cu o majoritate de 534-53, parlamentul a votat in favoarea ridicarii controalelor ramase la frontierele dintre spațiul Schengen și Croația. O decizie finala va trebui acum sa fie luata de Consiliul…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, miercuri, 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria. Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru ca cele doua…