Nicolae Ciucă, după negocierile politice: Am lucrat cele două…

Premierul propus de PNL Nicolae Ciuca a anuntat duminica, dupa mai mult de doua ore de negocieri, ca au fost finalizate toate activitatile care vizau formarea Guvernului si ca partidele coalitiei PNL-PSD-UDMR sunt în masura sa mearga luni, la consultarile de la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, cu o propunere unica de premier.

&"Am finalizat toate activitatile care vizau formarea Guvernului, suntem în masura sa mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit sa avem o propunere unica de premier. În momentul de fata, am lucrat cele doua variante, atât cu…