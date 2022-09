Potrivit sefului Guvernului, ”semnarea acordului de colaborare privind consultarea intre Guvernul Romaniei si membrii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei a reprezentat un act de normalitate si de respect fata de importanta rolurilor pe care fiecare dintre noi il are in societate”. ”Intregul Guvern este implicat pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Este un deziderat pentru care inclusiv reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei realizeaza demersuri, pentru ca mobilitatea crescuta si timpii salvati vor contribui direct la cresterea rolului nostru in economia europeana si…