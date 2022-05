Stiri pe aceeasi tema

- Sentința din dosarul Colectiv „se executa și nu se discuta”, spune premierul Nicolae Ciuca. El spune ca faptul ca Romania nu are un spital de mari arși se inscrie „in lipsa de realizari pe care țara noastra le are”, iar pacienții cu arsuri sunt tratați in

- "Primul ministru a fost ales și de catre partid ca președinte, partidul urca in sondaje și incep atacurile asupra lui. Nu vi se pare ciudat? Indiferent ce se intampla, populația Romaniei conteaza. Daca cetațenii au aratat in sondaje ca popularitatea sa incepe sa urce dupa ce acesta a venit la Guvern,…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre programul de masuri sociale pe care Romania urmeaza sa le aplice.

- ”Am incheiat sedinta de Guvern in cadrul careia au fost aprobate unele acte normative, iar unul dintre acestea se refera la ceea ce am promis, pentru ceea ce inseamna protejarea cetatenilor, a locurilor de munca, a economiei, masurile de protectie pentru ceea ce inseamna cresterea preturilor la energie…

- Premierul a anunțat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila despre noi masuri de relaxare in urmatoarea perioada. „Am discutat si am spus public ca urmeaza sa desfasuram o analiza dupa data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sanatatii si…

- Este foarte clar ca am intrat pe o linie descendenta in valul 5 al pandemiei, spune Nicolae Ciuca. Premierul anunța ca tendința descrescatoare va duce cat de curand la relaxari. „Avand in vedere evoluția situației pandemice, am discutat și am spus public ca urmeaza sa desfașuram o analiza dupa data…

- Intararea numarului de imbolnaviri pe o panta constant descendenta il determina pe premierul Nicolae Ciuca sa anunțe masuri de relaxare, fara a nominaliza insa concret in ce vor consta acestea. „Am discutat cu domnul ministru Rafila, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa avem o analiza cat se…

- „Nu. Din punctul acesta de vedere nici nu exista un subiect. ANDIS se va face la Ministerul Sanatatii. Am avut discutiile acestea inclusiv cu domnul Rafila si e normal sa fie asa pentru ca nu poti rupe politica de sanatate de investitiile in sanatate”, a afirmat Dan Vilceanu, intrebat joi la Parlament…