Premierul Nicolae Ciuca spune ca romanii nu vor fi afectați de modificarile aduse ordonanței care plafoneaza și compenseaza prețurile la energie. El spune ca, pentru segmentul de consum 100-300 kwh, in conformitate cu recomandarile UE, s-a scazut pragul cu 15% „pentru a putea diminua risipa".

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat sambata seara Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, la Constanța, despre propunerile PSD ca pensiile sa creasca cu 10% iar salariul minim sa se majoreze la 3.000 de lei, ca o creștere a pensiilor si salariilor se va putea realiza doar „in funcție de evoluția colectarilor la buget".

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Forumul Studentilor Romani de Pretutindeni, ca, in acest moment, cercetarea stiintifica in Romania are parte de o finantare "insignifianta".

Premierul Nicolae Ciuca anunța faptul ca a fost suplimentat fondul de ajutor de stat cu un milion de euro pentru industria alimentara, construcții, piese auto și industria hartiei.

Crearea Birourilor de Statistica la nivelul ministerelor, agentiilor si furnizorilor de date administrative poate ajuta la formularea de politici publice, a declarat, miercuri, in cadrul unui workshop de specialitate, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3m cand vor fi livrate vouchere sociale si ce solutii sunt analizate pentru majorarea salariului minim. Mai mult, ministrul a comunicat si starea discuțiilor cu Uniunea Europeana privind reforma pensiilor.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Atena, ca l-a rugat pe prim-ministrul grec si echipa sa sa ne sprijine in demersul nostru de a fi cat mai curand admisi in spatiul Schengen, el afirmand ca este si o rasplata fata de cetatenii romani care asteapta de zece ani sa dobandim acest statut.