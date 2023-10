Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, 15 octombrie, la Kanal D, ca fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, este binevenit in PNL, daca dorește „sa puna umarul” la obiectivele liberalilor.Ciuca a fost intrebat la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” daca ii este frica de Eduard Hellvig…

- Nicolae Ciuca da carțile pe fața: 'A fost un mandat de premier de care nu mi-e rusine. Plecatul acasa inseamna o dezertare. Niciodata!'Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat ca nu a fost niciodata pregatit sa intre in politica cum de altfel nu este nici acum. Despre mandatul de premier, el a aratat…

- Nicolae Ciuca, despre Revolutia Romana: Atat timp cat exista acel dosar nesolutionat inca, este foarte dificil sa spun eu cine a trasPresedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, la Kanal D, despre Revolutia Romana din 1989, ca atat timp cat exista acel dosar nesolutionat inca, este foarte…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, referindu-se la posibilele plecari la alte partide ale primarilor liberali, ca nu exista o astfel de teama in PNL, dar a recunoscut ca unii edili au obiceiul de „a-si lua bilete de autobuz intr-o directie si la jumatatea drumului schimba directia”, transmite…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, in sedinta Biroului Politic National al partidului, ca liberalilor nu trebuie sa le fie teama sa mearga singuri in alegeri, mentionand ca PNL va face „un construct politic” doar printr-un „proiect de tara bine consolidat, agreat” si nu va intra intr-o…