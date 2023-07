Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a precizat ca promulgarea marti de catre seful statului Klaus Iohannis a legilor Educatiei este un moment indelung asteptat de catre cadrele didactice, de elevi dar si de catre parinti si „marcheaza transpunerea in practica a proiectului prezidential «Romania Educata»”.„Am…

- „Romania Educata, proiectul meu de suflet, devine realitate, este un angajament indeplinit”, a spus, marți, președintele Klaus Iohannis, dupa ce a semnat, decretele de promulgare a Legilor Educatiei.

- Proiectul privind reducerea preturilor la alimente va figura pe agenda sedintei de guvern de vineri, informeaza Executivul.Marti, premierul Marcel Ciolacu a avut discutii pe aceasta tema cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrii Finantelor, Agriculturii si Fondurilor Europene. Inaintea…

- Klaus Iohannis a participat, miercuri seara, la recepția oferita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței. Alaturi de acesta s-a aflat și președintele Senatului - Nicolae Ciuca.Președintele a declarat ca Romania va asigura „cele mai bune condiții” pentru o prezența „consistenta, chiar permanenta”…

- Virgil Guran, vicepreședinte PNL, a dezvaluit, la un post TV, ce au discutat liderii liberali aseara cu Klaus Iohannis, in contextul in care Nicolae Ciuca se pregatește sa-și depuna mandatul de premier.„Au discutat despre realizarea rotativei in termenii și condițiile stabilite, fara sa existe planuri,…

- Liderii PNL s-au intalnit marți seara cu președintele Klaus Iohannis, susțin surse politice citate de Antena3 CNN. Intalnirea are loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu.Liderii…

- Problemele profesorilor sunt reale si orice revendicare rezonabila poate fi rezolvata, a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu sindicatele din Educatie. El a aratat ca solutia o reprezinta dialogul, iar Guvernul are disponibilitatea de a sta fata in fata cu sindicatele oricand,…

- Romania este data drept exemplu de urmat in Italia, unde se incearca adoptarea unui proiect similar cu cel promulgat anul trecut de președintele Klaus Iohannis, astfel incat persoanele vindecate de cancer sa nu mai fie discriminate. Legea, inițiata de senatoarea Nicoleta Pauliuc, protejeaza drepturile…