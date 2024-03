Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, la Roman, ca guvernul va lua masuri de reducere a cheltuielilor bugetare, insa forma acestora va fi stabilita in cadrul coalitiei.

- Nicolae Ciuca, presedintele Senatului si presedintele PNL a vorbit la Antena 3 CNN despre candidații din lista comuna PSD-PNL la alegerile europarlamentare 2024. Intrebat cine este capul de lista pentru alegerile europarlamentare 2024 in candidatura comuna PSD-PNL și cine sunt cele doua femei a caror…

- Coaliția de guvernare a stabilit ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, a anunțat miercuri seara premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu, la Romania TV.Intrebat daca au fost „batute in cuie” datele pentru alegeri, Marcel Ciolacu…

- Premierul și totodata președintele PSD, Marcel Ciolacu impreuna cu președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, au cazut de acord, in ședința de marți, 27 februarie, ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, au transmis surse…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului și premierul Marcel Ciolacu, președintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, n-a exclus posibilitatea sa intre in cursa pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an și a declarat marți, 30 ianuarie, ca nu va refuza candidatura pentru functia suprema in stat. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a taxat declarația și l-a comparat pe președintele…