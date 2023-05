Presedintele PNL, premierul Nicolae CIuca, a afirmat, vineri, in sedinta Colegiului Director Judetean al PNL Neamt ca una dintre formulele de comasare trebuie sa existe. ”Daca incepem cu campania din aprilie la europarlamentare, va dati seama ca terminam in decembrie”, a afirmat liderul liberalilor. ”Despre comasare, europarlamentare, locale, parlamentare, prezidentiale tur 1 si tur 2, deci sunt 5 randuri. Per ansamblu, numaram 4, dar sunt 5. Si la turul doi se consuma aceleasi resurse. Oameni buni, una dintre formulele de comasare trebuie sa existe, dincolo de resursele financiare, este vorba…