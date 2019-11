Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei municipale a PSD Giurgiu, primarul Nicolae Barbu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca partidul are nevoie de reorganizare si daca senatorul Niculae Badalau se...

- Presedintele PSD Giurgiu, Nicolae Badalau, a transmis, marti, felicitari presedintelui Klaus Iohannis pentru obtinerea celui de-al doilea mandat, dar si Partidului National Liberal. "Ii asigur ca in alegerile viitoare PSD ii va bate rau", a spus social-democratul."As vrea sa-l felicit pe domnul…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a afirmat ca este necesara o analiza serioasa in partid si „in politica exista un singur act: demisia sau alegeri...

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, cere „masuri radicale” dupa alegerile prezidentiale. „Demisia sau Congres, alte soluții nu avem”, spune el despre conducerea centrala. Badalau vorbește de regandirea „tuturor liniilor partidului”. Afirmațiile sale vin dupa ce și Marcel Ciolacu (PSD Buzau) dar…

- Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, este primul lider PSD care cere execuții in PSD, dupa ce rezultatele exit-poll il declara pe Klaus Iohannis caștigator detașat de Viorica...

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa anunțarea exit-poll-urilor, ca vinovați pentru eșecul PSD la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și din conducerea partidului și ca trebuie luate decizii radicale.„Parerea mea în acest moment…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca se asteapta la o mai buna prezenta la vot in judetul Giurgiu in turul doi al alegerilor prezidentiale, desi campania a fost searbada si regreta ca nu a putut asista…

- Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat duminica, pentru AGERPRES, ca a votat pentru copii, tineri si varstnici, pentru capacitatea romanilor de a hotari, pentru linistea si unitatea romanilor din tara si de peste hotare."Am votat la sectia de votare unde sunt arondat,…