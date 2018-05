Nicio surpriza din partea lui Putin: Il propune tot pe Medvedev premier

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni. "Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…

- Iulia Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial din Rusia in care 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, a fost arestata. "Ancheta a stabilit ca, avand responsabilitatea pentru asigurarea securitatii in caz de incendiu, Bogdanova…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…