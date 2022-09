NICI VINERI NU AU MUNCIT LA PLATOUL DE LANGA STATUIA WESSELENYI Nici vineri nu au lucrat muncitorii la platoul de langa statuia Wesselenyi. Dupa ce s-a filmat joi 15 septembrie 2022, platoul fara muncitori, se pare ca si vineri a fost zi libera din cauze necunoscute. Oare anul acesta se vor finaliza lucrarile sau se asteapta sa vina primavara? Voi ce parere aveti? Acest articol NICI VINERI NU AU MUNCIT LA PLATOUL DE LANGA STATUIA WESSELENYI a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

