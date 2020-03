Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a explicat, miercuri,ca Romania este in scenariul 2 al epidemiei de coronavirus, respectiv 26-100 de persoane infectate, in care preventia este in continuare extrem de importanta. Scenariul presupune transmitere in comunitate, adica infectarea…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, miercuri, noi masuri legate de infecția cu coronavirus. "Romania se pregateste de scenariul 3", a anuntat, ... The post Tot mai multe cazuri de coronavirus:…

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- (21:04) Inca o persoana a fost infectata cu noul coronavirus in Romania. Numarul celor infectati a ajuns la 29.(20:35) Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara in Romania.

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…