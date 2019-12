Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis, in mesajul de Anul Nou, ca intentioneaza sa continue planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, in pofida protestelor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Reforma pensiilor, pentru care am asumat angajamentul…

- Politia din Hong Kong a lansat gaze lacrimogene, miercuri, imediat dupa trecerea in Anul Nou, asupra manifestantilor prodemocratie, care au format lanturi umane si au facut apel la o mare manifestatie, relateaza News.ro.

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- Politia din Hong Kong a folosit grenade cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa manifestantii din Hong Kong care denunta limitarea libertatilor civile si amestecul Beijingului in afacerile interne ale fostei colonii britanice. In districtele Tsim Sha Tsui si Mong Kok, demonstrantii au…

- Politia franceza a tras joi cu gaze lacrimogene in protestatarii din centrul Parisului, iar transporturile publice au fost aproape blocate intr-una dintre cele mai ample actiuni greviste declansate in Franta in ultimele decenii, care are rolul sa blocheze reforma pensiilor avuta in vedere de presedintele…

- Politia a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa mii de demonstranti prodemocratie imbracati in negru si purtand masti pe fata in Parcul Victoriei din Hong Kong, informeaza dpa si Reuters. Multi protestatari au intonat imnurile nationale ale SUA si Marii Britanii, fluturand drapele multinationale,…

- Politia si protestatarii din Hong Kong s-au confruntat cu gaze lacrimogene si sticle incendiare in timpul unui mars neautorizat care a avut loc duminica si la care au participat zeci de mii de oameni, scrie Reuters, conform News.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIM MOMENT - Sunt vizate 12…

- Poliția a folosit gaze lacrimogene și a reținut mai mulți protestatari care s-au strans duminica in diferite zone din Hong Kong pentru a manifesta impotriva Guvernului regional, condus de Carrie Lam, informeaza agenția Dpa.Protestatarii au criticat decizia recenta a autoritaților locale de…