Ngozi Okonjo-Iweala, prima femeie în fruntea Organizației Mondiale a Comerțului Economista experimentata, nigerianca Ngozi Okonjo-Iweala, în vârsta de 66 de ani, a fost numita luni director general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), potrivit AFP.



Pe lânga faptul ca este prima femeie care conduce OMC, ea este și primul african în fruntea instituției.



Okonjo-Iweala a fost numita luni prin consens la o ședința speciala a Consiliului general al organizației. Ea va prelua funcția la 1 martie, iar mandatul sau -care poate fi prelungir-va expira la 31 august 2025.



&"O OMC puternica este esențiala daca dorim sa ne recuperam complet… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a depașit SUA ca fiind destinația de top din lume pentru noi investiții straine directe, potrivit cifrelor ONU citate de BBC și Mediafax. Investițiile noi în America au scazut cu aproape jumatate anul trecut, ducând la pierderea primei poziții din clasament. În schimb,…

- INFORMATIE DE PRESA privind agenda ședinței Guvernului Romaniei din 20 ianuarie 2021 Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus, peste 11.000 de oameni au murit in Los Angeles. Mai mult de jumatate din decese au fost raportate doar in ultimele doua luni, potrivit Departamentului de Sanatate din L.A.. Bilanțul de joi seara al deceselor a ajuns la 11.349, iar cel al infectarilor cu noul…

- "Ce se intampla acum in Statele Unite ne arata ca nimic, dar nimic din ceea ce inseamna democrație nu este definitiv caștigat. In orice moment lucrurile pot sa o ia la goana inapoi. (...)Faptul ca vedem acum in America tuturor viselor imagini similare cu amintirile de acum 30 de ani din Romania noastra…

- 'Numarul de cazuri si morti de Virusul Chinezesc este mult exagerat in Statele Unite din cauza metodei ridicole de determinare [a Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor] comparativ cu alte tari, dintre care multe raporteaza, in mod intentionat, foarte inexact si scazut', a scris Trump duminica…

- Presedintele american in funcție Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite. Țara se confrunta in prezent cu un nou record de infectari, iar bilantul victimelor a trecut de 350.000. Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase…

- Alex Azar, secretarul pentru Sanatate și Servicii Sociale din SUA, a declarat luni ca scopul guvernului federal american este de a face ca administrarea vaccinurile impotriva coronavirusului sa fie asemanatoare cu cele care protejeaza impotriva gripei, scrie CNN.Intr-un interviu acordat Axios, Azar…

- ”Am vazut ca numarul persoanelor infectate continua sa creasca, dar am vazut si date potrivit carora protectia dobandita s-ar putea sa nu fie pentru toata viata si, prin urmare, am putea sa vedem ca apar reinfectari”, a declarat dr. Mike Ryan, director general al programelor pentru urgente de sanatate…