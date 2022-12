Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento Pele, internat de saptamana trecuta intr-un spital din Sao Paulo , l-a felicitat pe Neymar pentru ca i-a egalat recordul de goluri marcate in tricoul echipei nationale (77), vineri seara in cursul meciului cu Croatia, si i-a cerut sa continue…

- Croația a reușit sa elimine Brazilia de la Cupa Mondiala, o alta surpriza de la CM din Qatar. Neymar și compania au mers acasa, iar Luka Modric ii consola pe jucatorii Selecao dupa ce i-a eliminat din turneu. croatia’s luka modric consoles members of brazil’s team after knocking them out of the world…

- Fanii Argentinei au sarbatorit eliminarea Braziliei de catre Croația, in „sferturile” Campionatului Mondial din Qatar. Suporterii naționalei „pumelor” s-au manifestat zgomotos in afara stadionului Lusail Iconic, acolo unde elevii lui Lionel Scaloni intalnesc reprezentativa Țarilor de Jos, live pe GSP.ro.…

- Croația a demonstrat ca nu a ajuns intamplator pana in finala ediției din 2018 a Cupei Mondiale, iar in Qatar s-a calificat in semifinale dupa ce a eliminat Brazilia la loviturile de departajare. La finalul partidei de pe Education City Stadium, Neymar a fost surprins plangand in hohote.

- Echipa nationala a Croatiei a invins, vineri, reprezentativa Braziliei, scor 1-1 (4-2), la loviturile de departajare si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, potrivit Antena3Croații s-au impus dupa lovituri de departajare și dupa ce fusesera conduși cu 1-0, la pauza dintre reprizele…

- Meciul dintre Brazilia și Croația din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar a ajuns la penalty-uri, dupa ce la finalul prelungirilor scorul a fost 1-1, grație golurilor inscrise de Neymar (min. 105, acșiune superba) și Petkovic (șut deviat, min. 117). La finalul celor 90…

- Sferturile de finala de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar au inceput vineri, iar in primul joc Croația a invins Brazilia, scor 1-1, 3-1 dupa executarea loviturilor de departajare, pe arena Education City din Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Croația este prima echipa calificata in semifinale…

- Maroc s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar! A trecut dramatic de Spania, 0-0 dupa timpul regulamentar, și 3-0 dupa penalty-uri. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a postat un mesaj imediat dupa meci. Spania a incheiat pe locul secund grupa F a Campionatului…