- Audierea prevazuta sa aiba luni la New York in procesul pentru defaimare intentat de o scriitoare impotriva lui Donald Trump a fost amanata, in conditiile in care unul dintre jurati nu se simtea bine si prezenta simptome de COVID-19, informeaza AFP.Donald Trump, fost presedinte al SUA si mare favorit…

- Tot mai mulți tineri sufera de cancer! Lumea medicala: ‘Inca nu știm de ce!’ “Un fapt tulburator: in ultimii 20 de ani s-a inregistrat o creștere neta a incidenței unor tumori grave in randul tinerilor. Și inca nu știm de ce”, este comentariul la o relatare facuta de “Wall Street Journal” (WSJ) și postat…

- Donald Trump nu-si poate sustine personal pledoaria finala in procesul sau civil pentru frauda fiscala, a decis miercuri un judecator din New York, dupa ce avocatii fostului presedinte american nu au fost de acord cu conditiile care l-ar impiedica pe acesta sa tina un "discurs de campanie", relateaza…

- Donald Trump a anuntat ca nu va fi prezent pentru a doua oara, luni, in boxa martorilor la procesul sau de frauda de la New York, ultima sansa a fostului presedinte american de a-si sustine cauza in timp ce lupta impotriva unei potentiale amenzi de 250 de milioane de dolari care planeaza asupra afacerii…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni marturie in procesul civil pentru frauda intentat de procuratura statului New York, o marturie marcata de conflicte cu judecatorul care a cerut in repetate randuri avocaților sa-și țina sub control clientul.

- Sancționat pentru insultarea membrilor instanței și supus unui ordin de restricție a comunicarii, fostul președinte american Donald Trump a venit din nou la tribunal - de acesta data, ca martor. Audierile au fost extrem de vocale și tensionate.

- Donald Trump s-a contrazis in mod repetat cu judecatorul care conduce procesul de frauda ce i-a fost intentat la New York.Trump si cei doi fii ai sai sunt invinuiti ca au supraevaluat in mod fraudulos valoarea proprietatilor lor, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Fostul presedinte…

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie in procesul civil de frauda deschis impotriva tatalui sau și fraților ei, a decis un judecator din New York, noteaza Mediafax.Anterior, Ivanka Trump a incercat sa nu depuna marturie, argumentand ca s-a mutat din oraș și s-a indepartat de Organizația Trump,…