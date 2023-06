Netflix testează un nou tip de abonament ieftin: cel cu reclame. Schimbări importante pentru abonați Netflix testeaza un nou tip de abonament ieftin: cel cu reclame. Schimbari importante pentru abonați Netflix face noi modificari la abonamentele cele mai ieftine: introduce reclame. Deocamdata acest lucru este testat in Canada. Tot in Canada a inceput și testarea pentru limitarea vizionarii conținutului per gospodarie la un anumit numar de dispozitive, extinsa apoi in peste 100 de piețe din lume. Cel mai ieftin abonament va deveni cel cu reclame, […] Citește Netflix testeaza un nou tip de abonament ieftin: cel cu reclame. Schimbari importante pentru abonați in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

