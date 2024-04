Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de vara 2024: Schimbari importante pentru turiștii care iși petrec concediul in Grecia. Noi taxe și pe litoralul romanesc Grecia modifica regulile pentru plajele sale: ce trebuie sa știe turiștii romani in sezonul estival. Una dintre destinațiile de vacanța favorite ale romanilor, Grecia, introduce…

- Una dintre cele mai aglomerate intrari in București se schimba radical: se da stratul unei lucrari de mare amploare. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat, marți, ca asocieri de constructori din Romania, Spania, Bulgaria…

- Aeroporturile din Romania se pregatesc sa renunțe la controalele de frontiera de la 1 aprilie 2024. Calatorii vor trebui insa sa dețina documentelele de calaorie. Regulile se schimba și pentru copii.

- Dupa implementarea sistemului SGR, in Romania sunt introduse noi schimbari pentru reciclarea plasticului: in mai puțin de 4 luni, sticlele de plastic pentru bauturi trebuie sa aiba capacele atașate.

- Șoferii din Romania au parte de vești bune! Inmatricularea auto online va fi posibila pentru conducatorii din țara noastra. De curand, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege, in calitate de for decizional.

- Elevii din Romania au parte de vești proaste! Profesorii le-ar putea confisca telefoanele mobile in timpul orelor de curs. De asemenea, aceștia și-ar putea primi inapoi device-urile dupa terminarea programului.

- Unicul asociat al societatii BUILDMAX CONSTRUCT S.R.L. a decis sa se retraga din firma.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Uludag Omer Emre, cetatean turc, in calitate de asociat unic in cadrul BUILDMAX CONSTRUCT S.R.L., a decis cooptarea ca asociat si administrator a lui Ozdemir Mahsuk,…

- Dupa București, EY Romania organizeaza Conferința anuala de fiscalitate in Timișoara, considerat unul din centrele regionale de afaceri importante ale Romaniei. Conferința EY are loc marți, 30 ianuarie 2024, incepand cu ora 09.00, la Iulius Congress Hall. La eveniment vor fi prezenți specialiștii EY…