Netflix ar putea mări tarifele abonamentelor sale, după succesul combaterii partajării parolelor Singurul streamer major profitabil, Netflix a rezistat sa se alature rivalilor precum Walt Disney in cresterea preturilor abonamentelor fara reclame in acest an si, in schimb, a limitat partajarea parolelor in afara gospodariilor, pentru a obtine acces la cei peste 100 de milioane de telespectatori care folosesc serviciul sau fara a se abona. ”Netflix seamana acum foarte mult cu o companie de utilitati, pe multe piete. Provocarea de a fi etichetata ca o companie de utilitati este modul in care o companie in curs de maturizare continua sa gaseasca crestere”, au spus analistii de la Bernstein. Compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

