Stiri pe aceeasi tema

- ​Netflix anunțase în iulie ca userii din Europa vor putea juca jocuri video prin intermediul aplicației, iar dupa teste în Polonia, primele jocuri video sunt disponibile în trei țari europene, pentru cei care au telefoane cu Android. Netflix a cumparat și un studiu de jocuri video,…

- Agenția Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca prin intermediul retelei EURES Romania au fost scoase 612 locuri de munca vacante in Uniunea Europeana. Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca : taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Parteneriatul cuprinde 42 de tineri din 7 tari europene: Bulgaria, Cehia Grecia, Italia, Polonia, Spania, Romania. Mobilitatea va avea loc in perioada 7-16 septembrie la Busteni. Proiectul are loc intr-un context in care media de toate felurile este asaltata de stiri false cu scopul de a…

- La un an de la lansare, Sempasi, primul gadget 100% romanesc din segmentul beauty&skincare, anunța extinderea pe piața internaționala estimand o triplare a cifrei de afaceri. Brandul creat de antreprenorul Mihai Nica a fost lansat in 2020 cu o investiție de 200.000 de euro, iar pentru extinderea pe…

- Economistul liberal Bogdan Glavan taxeaza discursul premierului Florin Cițu in care a spus ca economia romaneasca a crescut cu 13,6% in trimestrul doi din 2021 datorita masurilor luate de guvernul actual. Acesta susține ca șeful Executivului transmite mesaje aburitoare și ca iși asume merite care i…

- Fermierii locali au mari probleme cand vine vorba de producția de roșii romanești. Cu toate astea, in UE, producția de roșii a crescut ajungand la 16,3 milioane de tone, principalele țari producatoare fiind Italia, Spania, Grecia, Portugalia , Polonia și Romania. Dar realitatea din magazinele din Romania…

- In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental,…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat ca al patrulea oficial la semifinala 2 de la EURO 2020, dintre selectionatele Angliei si Danemarcei. Aceasta este programata miercuri, 7 iulie, de la ora 22.00, pe stadionul „Wembley“ din Londra. Conform site-ului UEFA , meciul Anglia – Danemarca va fi condus de…