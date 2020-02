Netflix a dat petrecere dupa BAFTA. Ce vedete au participat!

Stiri pe aceeasi tema

- Publicul care a urmarit la televizor a 73-a editie a premiilor British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a scazut, in ciuda unei liste generoase cu vedete care au participat la gala de duminica seara, relateaza luni Press Association. Ceremonia din acest an a atras trei milioane de telespectatori…

- Gala BAFTA 2020 a avut loc la Royal Albert Hall din Londra si a fost prezentata pentru prima data de actorul de comedie Graham Norton. In cazul celor mai multe dintre categorii, castigatorii si nominalizatii sunt desemnati prin votul celor 6.500 de membri BAFTA, care include profesionisti…

- Organizatia, alcatuita din cineasti, profesionisti din industrie si profesori de film, a decis ca povestea scrisa de Steven Zallian este si „cel mai bun scenariu adaptat" al anului. Filmul lui Scorsese a fost lansat pe Netflix pe 27 noiembrie, dar si intr-un numar limitat de cinematografe. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review, o prestigioasa asociatie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale carei trofee deschid in mod traditional noul sezon al premiilor decernate de industria…

- Noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe Robert De Niro sa arate cu zeci de ani mai tanar in noul film Netflix "The Irishman", insa actorul american recunoaste ca este ingrijorat ca imbatranest...

- Relatia intre Al Pacino si Robert De Niro este "magica", a declarat emblematicul regizor american Martin Scorsese, cu cateva zile inainte de lansarea filmului "The Irishman", relateaza sambata AFP. "Ceea ce vedem in film este relatia dintre actori, insa si relatia lor de prietenie care dureaza de 40-45…

- Robert De Niro recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste. In noul film Netflix, „The Irishman“, noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe actor sa arate cu zeci de ani mai tanar, relateaza dpa. Robert De Niro joaca alaturi de Al Pacino si de Joe Pesci in filmul regizat de Martin Scorsese,…

- Noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe Robert De Niro sa arate cu zeci de ani mai tanar in noul film Netflix "The Irishman", insa actorul american recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste,