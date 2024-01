Netflix a dat o mare lovitură, după măsura care a generat mari controverse Netflix a inregistrat a dat o mare lovitura și a inregistrat o creștere a numarului de abonați la sfarșitul anului trecut, dupa ce a interzis oamenilor sa partajeze conturi și a introdus abonamente mai ieftine cu reclame. Netflix a inregistrat o creștere a numarului de noi abonați la sfarșitul anului trecut, atribuita parțial faptului ca gigantul de streaming a interzis partajarea parolelor, potrivit Sky News. Compania anunța ca a adaugat 13,1 milioane de abonați la nivel mondial in ultimele trei luni ale anului 2023. A fost al treilea trimestru consecutiv in care Netflix și-a sporit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

