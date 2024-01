Netflix a atras peste 13 milioane de noi abonaţi în ultimul trimestru In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma cu un an si peste estimarile de 8,71 de miliarde de dolari. Venitul net al companiei a facut un progres masiv, de la 55,3 milioane de dolari in urma cu un an, la 937,8 milioane de dolari in ultimul trimestru. In aceeasi perioada, venitul net per actiune a crescut de la 12 centi la 2,11 dolari. Veniturile si profiturile Netflix au crescut simultan cu numarul de abonati. Au fost adaugati 13,1 milioane de noi abonati, in crestere cu 12,8%. Acum, Netflix are 260,3 milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, peste 1,5 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni, una de obligatiuni de stat si una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Astfel, MF a atras 800,4 milioane de lei printr-o emisiune…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 90 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 757 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduala la 41 de luni, la un randament mediu de 6,27% pe an, informeaza AGERPRES…

- Jim Ratcliffe a declarat ca va fi nevoie de "timp si rabdare" pentru ca "succesul sportiv" sa revina la Manchester United, relateaza bbc.com.Miliardarul britanic a ajuns la un acord pentru a cumpara o participatie de 25% din clubul de pe Old Trafford cu aproximativ 1,3 miliarde de dolari (1,03 miliarde…

- ”Veniturile realizate in 2022 au depasit pragul de 1 miliard de euro (923 milioane de lire sterline), in crestere cu 45% fata de veniturile din 2021, care au fost de 748 milioane de euro (638 milioane de lire sterline). In 2022, Revolut si-a majorat cu 10 milioane de clienti baza de utilizatori retail,…

- Un producator chinez de automobile electrice a atras o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la vehiculul de investitii din Abu DhabiProducatorul chinez de vehicule electrice Nio a semnat un acord pentru o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la CYVN Holdings, un vehicul de investitii cu sediul…

- Veniturile globale in competitiile sportive feminine vor depasi pentru prima oara pragul de un miliard de dolari in 2024, potrivit estimarilor firmei de consultanta Deloitte, informeaza AFP.In total, expertii financiari ai firmei britanice mizeaza pe o cifra de afaceri de 1,28 miliarde de dolari…

- ”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o cifra de afaceri de 6,81 miliarde lei, in scadere cu 37,02% fata de nivelul de 10,812 miliarde lei realizat in primele noua luni din 2022. Profitul net de 2,168 miliarde lei a fost mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 milioane lei, comparativ…

- In ultimul trimestru, Apple a castigat 43,81 de miliarde de dolari de pe urma iPhone-urilor vandute, ceea ce reprezinta o crestere de trei procente fata de aceeasi perioada din urma cu un an. Toate celelalte categorii de produse ale companiei au scazut, insa, in frunte cu Mac-urile, unde diferenta este…