Netanyahu se opune categoric creării unui stat palestinian independent In cadrul unei conferințe de presa, premierul israelian s-a opus categoric soluției a doua state, dupa razboiul din Gaza. Este un dezacord major intre cei doi aliați: Israel și Washington. Premierul israelian refuza ipoteza unei soluții cu doua state, chiar daca conflictul cu Hamas ar lua sfarșit și intenționeaza sa mearga pana ”la victoria totala” contra organizației teroriste, relateaza agențiile de presa internaționale. In ipoteza unui viitor acord – cu sau fara reglarea conflictului – Israelul trebuie sa poata controla securitatea intregului teritoriu situat in vestul Iordanului, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

