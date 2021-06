Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu se asteapta la nicio schimbare politica in relatia sa cu Israelul, dupa instalarea unui nou guvern in statul evreu, relateaza DPA. ''Politicile regimului sionist nu se vor schimba - indiferent cine vine'' (la guvernare), a declarat luni Saeed Khatibzadeh, purtator de cuvant…

- Un oficial Hamas a spus miercuri ca se așteapta ca Israelul și militanții din Gaza sa ajunga la un armistițiu ”într-o zi sau doua” care sa puna capat violenței care dureaza de 10 zile, relateaza Reuters. ”Cred ca eforturile în curs care vizeaza armistițiul vor avea…

- Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), a purtat discuții apasate, in ultimele zile, cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Subiectul, conflictul cu Palestina și incetarea de urgența a razboiului. Sunt deja 10 zile de cand israelienii lupta cu gruparea Hamas, iar un bilanț provizoriu…

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, purtat sambata o discutie telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in cadrul careia si-a exprimat inrijorarea cu privire la continuarea escaladarii conflictului din Gaza, dar a reiterat sprijinul pentru „dreptul Israelului de a se apara impotriva…

- La o suta de zile de cand a preluat mandatul, presedintele Statelor Unite ale Americii a sustinut, miercuri seara, primul sau discurs in fata Congresului. Joe Biden a facut un apel ca legislativul sa voteze agenda sa economica. Flancat de vicepresedintele Kamala Harris si de șefa Camerei Reprezentantilor,…

- Donald Trump, 74 de ani, nu renunța la ideea de a reveni la Casa Alba. Fostul președinte al SUA, intre 20 ianuarie 2017 – 20 ianuarie 2021, a declarat intr-un interviu acordat Fox News ca se gandeste serios sa candideze la viitoarele alegeri prezidentiale din 2024. ”Ma gandesc foarte serios la acest…

- Donald Trump, interzis pe Twitter din ianuarie, va reveni pe rețelele sociale în urmatoarele trei luni cu "propria sa platforma", a declarat duminica un consilier al fostului președinte al Statelor Unite, citat de AFP."Cred ca îl vom vedea pe președintele Trump revenind…