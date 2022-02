Nereguli în zeci de hypermarketuri: gândaci morți, produse expirate și cu insecte în ambalaj Un numar de 65 de mari magazine din toata țara au fost controlate, marți, de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) care a descoperit nenumarate nereguli și a aplicat amenzi de 750.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al ANPC, marți au fost verificate 65 de unitați, la nivel național, aparținand lanțurilor de magazine: […] The post Nereguli in zeci de hypermarketuri: gandaci morți, produse expirate și cu insecte in ambalaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

