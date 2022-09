Nepoţii reginei Elisabeta a II-a, la catafalcul monarhului. William și Harry, în uniformă militară | VIDEO Nepotii reginei Elizabeth a II-a au stat de veghe la catafalcul monarhului, sambata seara, timp de aproximativ 15 minute, la Westminster Hall, potrivit BBC. Prințul Willliam și Harry au purtat uniforme negre, in timp ce restul nepoților erau imbracați in negru complet. Este pentru prima data in istorie cand nepoții unui monarh au participat la ceremonie. Cei opt nepoți ai reginei Elisabeta a II-a au participat la priveghiul bunicii lor de la Westminster Hall. Este vorba de prințul de Wales și ducele de Sussex, William și Harry, dar și verișorii lor, Peter Phillips, Zara Tindall, prințesele Beatrice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

