Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata unuia dintre pacienții arsi de vii in incendiu a facut declaratii cutremuratoare la Romania Tv. Aceasta sustine ca bunicul ei era constient in momentul in care a luat foc sectia ATI. Nepoata unuia dintre pacienții morți in incendiu și-a dat examenul de rezidențiat și a ales sa lucreze…

- Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Piatra Neamț, care a ars sambata intr-un incendiu, ar putea fi relocata la etajul 4 al spitalului, in locul de secției de Obstetrica, a anunțat marți prefectul județului Neamț, George Lazar. Potrivit prefectului de Neamț, mutarea secției ATI la etajul…

- Bilanțul incendiului de la Piatra Neamț urca la 11 morți dupa ce un pacient transferat la Pașcani a murit in cursul zilei de luni, anunța Antena3. 11 pacienți au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte 6 persoane, inclusiv…

- Unul dintre saloanele de Terapie Intensiva pentru pacienții covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț arata ca și cum s-a topit in explozia in care șapte pacienți covid intubați au murit pe loc. Televiziunea locala Exploziv TV a postat pe Facebook mai multe imagini care arata ca temperatura incendiului…

- Principalele surse de infectare cu coronavirus sunt transportul in comun, petrecerile, mai ales ale adolescenților, și fabricile in care nu se respecta masurile de protecție. Este concluzia medicului Cristian Oancea, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, care susține ca a facut aceasta statistica…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a facut marți, in ședința de plen, o gafa monumentala referindu-se la situația epidemiologica și spunand ca ar fi bine sa avem mai multe victime. In timpul dezbaterii unui proiect de lege pe tema situatiilor de urgenta si protectiei civile,…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro. Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul…

- Baza de date a Centrului Caraiman din București a fost sparta, astfel ca persoanele care și-au dat numarul de telefon pentru testarea COVID-19 au fost informate, in fals, ca sunt confirmate pozitiv. Șapte dintre pacienți ar fost sunați in aceasta dimineața sa fie intrebați daca nu vor sa fie programați…